Impulsan el talento femenino

El programa Canal de Empresarias, impulsado por la Ciudad del Saber, mantiene abierta su convocatoria anual hasta el próximo 13 de mayo, dirigida a mujeres con ideas de negocio o empresas ya en marcha que busquen fortalecerse y crecer en el ecosistema emprendedor del país.

Laru Linares, gerente de emprendimiento femenino y social y coordinadora del programa, explicó que esta iniciativa ha sido diseñada “exclusivamente para mujeres que tengan una idea emprendedora o una empresa formalizada que ya esté vendiendo”, con el objetivo de acompañarlas en su desarrollo empresarial.

La gerente detalló que hay una fuerte presencia en áreas como turismo, alimentos y belleza, y también se ha registrado un crecimiento sostenido en tecnología, agroindustria, moda e incluso construcción y ciencias. “Tenemos mujeres desarrollando software, consultorías tecnológicas, proyectos científicos y también en la industria textil, que ha crecido muchísimo en los últimos años”, señaló.

Según la coordinadora, el programa ha adaptado su metodología para facilitar la participación: el 70% de los contenidos es virtual y el 30% presencial, además de permitir que las participantes asistan con sus hijos.

Las interesadas pueden inscribirse a través de la página web y redes sociales de Ciudad del Saber y @empresariascds, donde encontrarán el enlace al formulario.