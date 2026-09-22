Inauguran Casita de Libros del Órgano Judicial en Coclé

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, sede regional de Coclé, participaron en la inauguración de la Casita de Libros del Órgano Judicial, ubicada en la Unidad Judicial de Coclé, informó el Órgano Judicial.

Durante la actividad, los estudiantes recorrieron distintos despachos judiciales en Penonomé y conocieron el trabajo que realizan jueces, magistrados y servidores judiciales.

Como parte de la inauguración, varios estudiantes donaron libros y compartieron experiencias relacionadas con sus lecturas. El espacio busca promover el hábito de la lectura y facilitar el acceso a libros para estudiantes, funcionarios, usuarios y visitantes, según informó el Órgano Judicial.