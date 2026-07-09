Inauguran el nuevo Refugio del Bosque Tropical en el Parque Natural Metropolitano

En el marco del 41.º aniversario del Parque Natural Metropolitano, su Patronato inauguró el nuevo Refugio del Bosque Tropical, un moderno complejo ambiental que integra el vivero “Las Heliconias”, un invernadero hidropónico y el mariposario “Alas del Bosque”, este último diseñado para exhibir especies nativas como la morfo azul, la mariposa búho y la polidama.

La obra, que conllevó una inversión de B/.80,000.00 por parte de la Unidad de Fideicomisos e Inversiones de MiAMBIENTE y una contrapartida del Patronato de B/.12,702.19, responde al crecimiento de los programas de conservación y al interés ciudadano en actividades de voluntariado y reforestación.

El proyecto contempló el diseño y construcción del vivero e invernadero, la rehabilitación integral del mariposario, la ampliación del vivero existente, la incorporación de infraestructura para la producción bajo agricultura protegida, la adecuación de senderos accesibles y áreas de manejo, y la creación de espacios destinados a la educación ambiental.

El vivero “Las Heliconias” está destinado a incrementar la producción de especies vegetales nativas para proyectos de restauración ecológica y paisajismo; el invernadero hidropónico permitirá la propagación de plantas bajo condiciones controladas como laboratorio de capacitación; y el mariposario “Alas del Bosque” promoverá la conservación de polinizadores y sensibilizará sobre su importancia para el equilibrio ecosistémico.

Este mariposario permitirá a los visitantes observar especies representativas del área protegida, como la morfo azul, la mariposa búho y la polidama, lo que fortalecerá los programas educativos al mostrar la estrecha relación entre los polinizadores, las plantas nativas y la salud ambiental.

Las instalaciones contemplaron el diseño y la construcción de áreas de agricultura protegida, la adecuación de senderos accesibles y la rehabilitación de las estructuras con el fin de incrementar la producción de plantas nativas, servir como laboratorios de investigación y robustecer la educación ecológica en el país.

Bajo la administración del Patronato y con el acompañamiento de MiAMBIENTE, este nuevo espacio abrirá sus puertas al público general a partir del 15 de agosto de 2026, ofreciendo una experiencia interactiva orientada a la protección de la biodiversidad y a la restauración de los ecosistemas del istmo.