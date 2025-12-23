Inauguran muestra para activar “Sentidos”

El Casco Antiguo se llena de magia con la inauguración de “Sentidos”, una ambiciosa exposición colectiva en la Galería Juan Manuel Cedeño que reúne a 30 artistas y 62 piezas únicas.

Disponible hasta el 18 de enero de 2026, esta muestra gratuita invita a los visitantes a Las Bóvedas para disfrutar de una variada colección que incluye desde óleos y fotografías hasta esculturas y diseño de modas, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro cultural.

Lo que hace especial a esta exhibición es su enfoque en el arte inclusivo y sensorial. Rompiendo las reglas tradicionales, “Sentidos” permite al público tocar algunas piezas, percibir aromas y utilizar fichas técnicas en sistema braille, logrando que el arte sea accesible para todos. Es una propuesta diseñada para que la obra dialogue con el espectador a través de la emoción y la memoria, permitiendo “tocar con el corazón” cada creación.

Organizada por el Ministerio de Cultura, esta experiencia busca que el público reconecte con su propia esencia creativa en un entorno histórico inigualable.