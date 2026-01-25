Inicia el primer Casco Peatonal del Verano 2026

La Alcaldía de Panamá dio inicio esta mañana a la primera jornada del Casco Peatonal del Verano 2026, (onceava edición), con una variada agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas a toda la familia panameña.

Durante la jornada los asistentes disfrutan de iniciativas como la Recreovía, espacios para el ejercicio al aire libre, actividades con bicicletas y la caminata Cardio con Mi Perro.

Además, se desarrolla la tradicional Feria del Sancocho por las Iglesias del Casco Antiguo, en la que participa el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

La programación también incluye presentaciones culturales en la Plaza Catedral, donde artistas y agrupaciones ofrecen espectáculos para el disfrute de residentes, turistas y visitantes que se acercan al Casco Antiguo.

El Casco Peatonal cada año se consolida como una propuesta que promueve el uso de los espacios públicos, la convivencia ciudadana y el esparcimiento durante la temporada de verano para toda la población.