Inspeccionan avances del Museo Reina Torres de Arauz

El Ministerio de Cultura informó que el secretario de Metas, José Ramón Icaza, realizó una visita de inspección técnica al proyecto de construcción y restauración del Museo Reina Torres de Arauz (Marta), antiguo Museo del Hombre Panameño, con el objetivo de supervisar el avance de las obras y el cumplimiento de los tiempos establecidos. Durante el recorrido estuvo acompañado por Yamileth Stanziola, de Proyectos Especiales de la entidad.

De acuerdo con la institución, la obra se encuentra actualmente en la fase de acabados e instalación de suministros clave, avanzando conforme al cronograma previsto para su culminación durante el primer trimestre de 2027.

Asimismo, la inspección incluyó la revisión de todos los niveles del complejo, que comprende la restauración del edificio histórico y la construcción de nuevas instalaciones. Entre los principales avances destacan la culminación de las fases estructurales en todos los pisos, la instalación de la planta eléctrica y del tanque de reserva de agua, además del inicio de los trabajos de paisajismo y adecuación del entorno urbano.

Uno de los puntos centrales del recorrido fue la sala de resguardo, destinada al almacenamiento científico y la conservación de la colección del museo. Este espacio albergará más de 16 mil piezas que forman parte del patrimonio de la institución.

Finalmente, el Ministerio de Cultura destacó que el Museo Reina Torres de Arauz se perfila como el primer gran museo del país dedicado a reunir la riqueza antropológica e histórica de Panamá. La exhibición permanente incluirá piezas representativas de todas las regiones del país, entre ellas objetos líticos, piezas de oro, orfebrería y metates, con el propósito de convertirse en un referente cultural para nacionales y visitantes.