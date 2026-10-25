Inspeccionan fachada de la Catedral Metropolitana tras el sismo

Una inspección preventiva en la fachada de la Catedral Basílica Metropolitana Santa María la Antigua, ubicada en el Casco Antiguo, permitió retirar fragmentos de material pétreo y escombros que presentaban posibles riesgos de desprendimiento tras el sismo.

La revisión fue gestionada por el Departamento de Arquitectura y Conservación de las Iglesias del Casco Antiguo, en conjunto con la empresa APROCOSA, para verificar preliminarmente el estado de conservación de la estructura.

Durante la intervención se examinaron sectores elevados de la fachada y se retiraron de forma controlada los materiales que podían presentar inestabilidad.

Sin embargo, la inspección ocular no permite confirmar ni descartar daños estructurales o afectaciones en los elementos ornamentales, por lo que se requieren evaluaciones técnicas más exhaustivas para identificar posibles fisuras, determinar la estabilidad de los componentes arquitectónicos y establecer las medidas de conservación necesarias.

La actividad contó con el apoyo logístico de la Oficina del Casco Antiguo (OCA) y del Servicio de Protección Institucional (SPI).