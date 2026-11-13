Italia conquistará la ciudad con su cultura y comida

El Italia Fest 2026: Tradizioni, la gran celebración de la comunidad italiana en Panamá, regresará este 14 y 15 de noviembre al Megapolis Convention Center, a partir de las 10:00 a.m. Organizado desde 2021 por la Sociedad Italiana de Beneficencia de Panamá, el evento busca exaltar las recetas, la música y las costumbres que mantienen vivas las raíces italianas en el país.

Durante ambos días, los asistentes recorrerán una experiencia inmersiva dividida en cuatro áreas simultáneas: la Piazza Culturale en el lobby de entrada, el espacio de diseño y moda Made in Italy, y dos zonas gastronómicas denominadas Piazza dei Sapori Est y Ovest.

La oferta culinaria permitirá degustar auténtica pizza, pasta, quesos, embutidos, dulces y cicchetti en distintos puestos independientes, acompañados de una tarima central con música en vivo, un sport bar y la presentación artística del cantante Carlos Vallarino.

Para agilizar la experiencia, el festival incorpora el Passaporto, una pulsera inteligente que se adquiere en Panatickets e incluye la entrada junto con consumos precargados, permitiendo canjear alimentos y bebidas con un solo toque y sin necesidad de utilizar efectivo ni hacer filas.