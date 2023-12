Jhonathan Chávez, un fenómeno de la música típica

A sus 37 años, Jhonathan Chávez ha sabido darle un giro a la música típica panameña, para convertirse en su nuevo ícono.

Decenas de conciertos sold out en el país, contratos con marcas, shows en Estados Unidos, merchandising de todo tipo, colaboraciones y altos posicionamientos en los tops radiales son solo algunos sucesos que han marcado su fructífero 2023.

El artista asegura que tal éxito no es improvisado, sino fruto de trabajo duro, de puertas que alguna vez se cerraron y lágrimas.

“¿Si esperaba este resultado?, no con certeza, pero sí hacía todo con ese propósito. Mi grupo, Los Triunfadores, y yo tuvimos la suerte de dar en el clavo y calar entre el público joven, quizás por nuestra manera extrovertida de ser. Lo que pasa es que el típico siempre ha sido muy conservador, hasta en el comportamiento de los artistas y su forma de vestir, pero a la generación de hoy le gusta cierta apertura; no somos chiquillos, pero nos sentimos como jóvenes, brincando y hablando con espontaneidad”, comenta.

Todo es parte de la evolución natural del folklore, asegura, pues la música está viva y se nutre de cada época, aunque haya quienes se resistan a los cambios.

Para el también acordeonista, los intérpretes del típico se encuentran en una etapa de mucha unión y de proyección hacia el extranjero.

“Po otro lado, hay algunos que no se montan en el mismo tren que uno, pero nos damos cuenta de quiénes son los que buscan opacar las luces. Lo importante es que la gran mayoría se inclina por lo positivo y ese resultado se ha visto; creo que estamos en un buen tiempo de colaboración”, manifiesta.

Objetivos del 2024

Luego de representar a Panamá en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, en la competencia folklórica, Chávez se centrará en su próximo mega proyecto.

“Quizás no vean lo mismo que en 2023 porque me voy a sentar con mi equipo a crear esto que será tan grande, que espero me haga decir: ‘Bueno, llegó la música típica a donde tenía que llegar’; saldrá a la luz en 2025”, adelanta.

Sin embargo, afirma, no dejará de lado la producción de más música.