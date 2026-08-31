John Galliano cancela exposición en EEUU tras polémica por antisemitismo

El diseñador británico de moda John Galliano canceló el lunes una muestra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, tras las críticas de donantes y líderes políticos por sus comentarios antisemitas en el pasado.

Considerado uno de los diseñadores de moda más brillantes de su generación, el exdirector artístico de Christian Dior entre 1996 y 2011 profirió insultos contra los clientes de un bar parisino.

Un tribunal francés condenó a Galliano en 2011 por hacer comentarios racistas y antisemitas después de que lanzara insultos contra judíos y asiáticos en el establecimiento.

El británico, célebre por su personalidad extravagante y sus diseños atrevidos, también fue despedido de su puesto como director creativo de Dior después de que saliera a la luz el incidente.

El episodio empañó su carrera.

“Después de mucha reflexión y de hablar con todas las personas implicadas, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no tenga lugar en este momento”, escribió Galliano en Instagram.

“Sigo siendo plenamente consciente del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que provoqué a las comunidades judía y asiática, y sigo profundamente arrepentido”, añadió el diseñador de 65 años.