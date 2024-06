Judi Dench asegura que ya está retirada

Judi Dench comentó que es posible que ya se haya retirado. La actriz, de 89 años, comentó en entrevista con The Guardian que se había retirado de la actuación debido al empeoramiento de su vista.

Mientras asistía a la exposición floral de Chelsea, le preguntaron a Judi si tenía planes para papeles futuros, a lo que ella respondió: “¡No, no, ni siquiera puedo verlo!”.

Judi continuó diciendo que tenía otros proyectos en trámite y dijo: “Nuestro libro ha salido [Shakespeare: The Man Who Pays the Rent], iremos a la feria del libro de Cheltenham y luego haré tres exposiciones con Gyles Brandreth”

Los representantes de la estrella han indicado que no hay nada más que agregar, a través de The Guardian. Judi tiene degeneración macular relacionada con la edad, lo que provoca un empeoramiento de la vista, y ha sido abierta sobre su disminución de la visión.

“Quiero decir que ya no puedo ver en un set de filmación. Y no puedo ver para leer. Entonces no puedo ver mucho. Pero sabes que simplemente lo afrontas. Subirse. Es difícil para mí si tengo un papel de cierta longitud. Todavía no he encontrado la manera. Porque tengo muchos amigos que me enseñarán el guión. Pero tengo memoria fotográfica”, dijo el año pasado.