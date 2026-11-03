Julián Gil regresa como embajador del Festival del Globo 2026

El actor y conductor Julián Gil regresará como embajador del Festival Internacional del Globo (FIG), que celebrará su edición número 24 del 13 al 16 de noviembre de 2026 en el Parque Metropolitano de León, Guanajuato.

Los organizadores prevén la asistencia de más de 400.000 personas durante los cuatro días del encuentro, que combinará exhibiciones de globos aerostáticos, conciertos y actividades para toda la familia.

Gil ya había desempeñado este papel en las ediciones de 2014 y 2015. Su regreso coincide con una programación que tendrá como conductor al presentador Omar Chaparro.

“Ser embajador del Festival Internacional del Globo me llena de alegría. Es una oportunidad para celebrar a México, compartir con el público y disfrutar de una experiencia que reúne música, color y momentos especiales”, afirmó el actor.

El FIG, conocido por sus organizadores como “El Festival de Festivales”, tendrá entre sus principales atractivos el despegue simultáneo de más de 200 globos aerostáticos procedentes de 25 países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, España, Austria, Suiza, Bélgica, Eslovaquia y Macedonia del Norte.

La programación también incluirá 30 figuras especiales que sobrevolarán el cielo de León y las tradicionales “Noches Mágicas”, un espectáculo de globos iluminados acompañados de música.

En el apartado musical, el 13 de noviembre se presentarán Los Ángeles Azules. Al día siguiente tendrá lugar The Dream Nite, con actuaciones de Calvin Harris, Alok y Tyson O’Brien.

El 15 de noviembre se realizará el Sunrise Show con Santos Bravos, mientras que por la noche actuarán Christian Nodal y Xavi en una jornada dedicada al regional mexicano.

La oferta del festival se completará con una zona gastronómica, áreas para expositores y la modalidad Day Pass para disfrutar de las actividades diurnas.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Eticket, mientras que la programación completa puede consultarse en los canales oficiales del Festival Internacional del Globo.