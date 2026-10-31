Julio Iglesias tilda de “injusticia” el accidente de Urda y critica la “falta de cuidado” de infraestructuras

Julio Iglesias ha calificado de “injusticia” el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), donde han fallecido -por el momento- 69 personas, y ha criticado la “falta de cuidado” de las infraestructuras y que no se siga “las normas de mantenimiento de las estructuras modernas”.

Así lo ha expresado el cantante en un comunicado que ha publicado en una historia en su perfil de Instagram. “Todos podríamos habernos subido a este tren. Mi alma podría haber viajado en él” , ha señalado Julio Iglesias.

El cantante ha trasladado su pésame a los familiares “angustiados” de los fallecidos por “culpa de la falta de cuidado de las nuevas infraestructuras”.

“Las personas que han perdido la vida, sus familiares, sus amigos, quienes los quieren y todos nosotros, los que amamos profundamente la vida, estamos angustiados por no haber seguido las normas de las estructuras modernas” , ha afirmado.

En este sentido, ha sostenido que las nuevas técnicas hacen posible que las comunicaciones “sean más rápidas y que todo se modernice” , pero al mismo tiempo defiende que necesitan “que se cuiden y se vigilen profundamente”.

“Todo lo que avanza en la vida tiene que ir siempre acompañado de una revisión exhaustiva de lo que se ha construido” , ha explicado.