Kany García : “El regional mexicano me tiene fascinada, quiero hacer algo con grupos como Frontera o Firme”

Con el corazón en la mano y 27 reconocimientos por su trayectoria en México, la cantautora puertorriqueña Kany García anunció su regreso a los escenarios mexicanos.

La artista presentará su décimo álbum de estudio, “Puertas abiertas”, el próximo 17 de abril en su primer Palacio de los Deportes.

Este concierto marcará el inicio de su nueva gira internacional. Kany decidió arrancar en la capital mexicana como un tributo al país que impulsó su carrera desde el primer día. El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales el 9 de abril.

UN VIAJE A LA NIÑA INTERIOR

El concepto de “Puertas abiertas” busca una conexión profunda con la vulnerabilidad. La cantante explicó que el hilo conductor es su «niña interior», inspirada incluso en los cortes de cabello que le hacía su padre en la infancia.

“Casi todas las canciones son autobiográficas. Hay una en particular, ‘La niña que fui’, donde invité a mis amigas que no cantan profesionalmente para que le cantaran a su propia niña. Mi sueño es subir a mujeres del público en el Palacio para que vivan ese momento conmigo”, reveló García.

EL REGIONAL MEXICANO EN EL RADAR

Tras el éxito de sus colaboraciones con Christian Nodal y Yuridia, Kany García confesó su fascinación por el regional mexicano. Aunque no ha incursionado en los corridos, admitió que tiene en la mira colaborar con agrupaciones de renombre. La artista mencionó específicamente a Grupo Frontera y Grupo Firme como conceptos que desea explorar:

“Me colocan en otro tipo de sonido y me encanta crear puentes entre géneros”, afirmó.Sobre su reciente trabajo con Yuridia en el tema “La mala era yo», destacó la importancia de la unión femenina: “Lamentablemente somos pocas mujeres en la industria y en el regional todavía menos”, y calificó a Yuridia como una artista de gran credibilidad, «bozarrón» y una conexión natural con el público.

UNA PUESTA EN ESCENA INNOVADORA

La intérprete de “Confieso” aseguró que esta gira es la más planificada de su trayectoria. A diferencia de su tour anterior, esta producción contará con un diseño de luces y visuales íntimamente ligados a la estética del nuevo disco, que le tomó dos años de plantación.

Kany prometió un setlist extenso que funcionará como un viaje por sus 20 años de carrera. Para satisfacer a sus seguidores, incluirá medleys y popurrís que permitan recorrer sus éxitos más antiguos y sus lanzamientos más recientes como los duetos con Young Miko y Maluma.

La gira contempla diferentes ciudades de México como CDMX, Monterrey, Guadalajara, además de otros países de la región como Chile, Panamá, Argentina, Colombia, y países europeos como España, Reino Unido y Francia.