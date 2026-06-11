Karol G deslumbró con un diseño de Victoria´s Secret en el evento Billion Club de Spotify

La estrella colombiana Karol G, deslumbró con un diseño de Victoria´s Secret durante su más reciente presentación en el prestigioso evento Billion Club de Spotify.

La intérprete cautivó las miradas al lucir un minivestido halter metálico dorado confeccionado a mano con cuentas tubulares (bugle beads), con detalles de flecos laterales, de la colección del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, diseñado por Adam Selman.

La estrella de la música consolidó su estatus como ícono de la moda global al adueñarse del escenario con una energía inigualable en el evento, que celebra a los artistas que han alcanzado hitos históricos de reproducciones en la plataforma de streaming.

El atuendo dorado fue diseñado específicamente para realzar la presencia escénica de la estrella y adaptase al dinamismo de su actuación.

Esta colaboración resalta la estrecha relación que existe actualmente entre las grandes estrellas de la música latina y las firmas de moda más influyentes del mundo.