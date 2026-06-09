Karol G integra 200 Copas de Casa Dragones a su gira global

Karol G anunció que 200 Copas by Casa Dragones será el tequila oficial de su gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour, consolidando una alianza que conecta música, celebración y artesanía tequilera. La expresión cristalina ultra premium, creada por la casa artesanal Casa Dragones, se inspira en el tema 200 Copas y se integra como símbolo de amistad y unión durante toda la gira.

A lo largo del Tropitour, 200 Copas tendrá presencia destacada en cada concierto, en el VIP Lounge y en eventos posteriores, materializando la visión de la artista de brindar con sus fans alrededor del mundo. La colaboración convierte la canción en una experiencia sensorial que acompaña el recorrido global de la artista.

Casa Dragones presenta con esta expresión su primer tequila cristalino, ampliando un portafolio reconocido por su innovación y elaboración artesanal. Desde su lanzamiento, 200 Copas ha captado la atención de consumidores internacionales y se ha posicionado entre los tequilas cristalinos de mayor venta.

Producido en partidas de no más de 500 cajas, el tequila se elabora con agave azul Weber 100% cultivado en suelos volcánicos de Tequila, Jalisco. Añeja más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a medida y se produce mediante un proceso sostenible que reduce agua, energía y residuos frente a métodos tradicionales.

La alianza con Karol G se inscribe en la relación histórica de la marca con la música, desde el legado del cofundador Bob Pittman hasta su presencia constante en espacios culturales y celebratorios. Con 200 Copas, esa conexión se proyecta ahora a escala global.

Karol G destacó que la gira es una oportunidad para crear momentos que perduren, mientras que Bertha González Nieves, CEO de Casa Dragones, subrayó que esta expresión captura el espíritu de la canción e invita a celebrar la conexión humana.