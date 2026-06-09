BAC se consolida como el segundo banco de Panamá tras completar su fusión con Multibank.

BAC Panamá completó de forma oficial su fusión operativa con Multibank, marcando el inicio de una nueva etapa en el sistema financiero local tras recibir la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Esta integración comercial representa la operación bancaria de mayor escala realizada en el país en más de una década. Con esta unión, ambas entidades operan ahora como una sola empresa, lo que redefine el mapa de la banca privada en la plaza local.

Como resultado de esta transacción, la entidad combinada alcanza activos superiores a los US$45 mil millones y una cartera de crédito que supera los US$32 mil millones. Estas cifras posicionan a BAC Panamá como el segundo banco de la plaza por tamaño de activos y cartera.

Asimismo, el país amplía significativamente su peso estratégico dentro de la red regional del Grupo BAC, pasando a representar el 31% de la cartera y de los depósitos totales del grupo.

El presidente ejecutivo del banco, Ramón Chiari Brin, resaltó el esfuerzo de los equipos técnicos que coordinaron el proceso durante los últimos meses. Al respecto, el directivo manifestó: “Hoy iniciamos una nueva etapa con responsabilidad y entusiasmo. Agradecemos la confianza de nuestros clientes, el acompañamiento del regulador y el compromiso extraordinario de los equipos de BAC y Multibank que hicieron posible esta fusión”.

A partir de la fecha, los clientes que pertenecían a Multibank migrarán de forma progresiva a la plataforma de BAC, accediendo a una propuesta de valor ampliada. La fusión se traducirá en beneficios directos para los usuarios, tales como una red de sucursales física con presencia en nueve de las diez provincias del país, mayor disponibilidad de cajeros automáticos con funciones avanzadas y una banca móvil robustecida.

Por su parte, Rodolfo Tabash, presidente y CEO de BAC a nivel regional, dimensionó el impacto económico que tiene la organización en el mercado local y centroamericano. “Por nuestros medios de pago en toda la región circula un aproximado al 55% del PIB centroamericano y, puntualmente en Panamá, el equivalente al 44% del PIB local. Esto implica la enorme responsabilidad de servir con excelencia y acompañar a miles de negocios que generan empleo, inversión y desarrollo”, afirmó el alto ejecutivo.

La institución financiera detalló que continuará apoyando el tejido empresarial panameño a través de soluciones personalizadas para pequeñas, medianas y grandes empresas. De igual forma, el banco mantendrá su enfoque en soluciones financieras sostenibles destinadas a generar un triple valor: económico, social y ambiental, robusteciendo su cercanía con las comunidades.

Esta fusión constituye la segunda adquisición estratégica que BAC y sus accionistas concretan en territorio panameño, luego de haber adquirido las operaciones de BBVA en años anteriores.

Para los más de 70 mil accionistas del grupo, este movimiento financiero representa un voto de confianza a largo plazo en la estabilidad económica de Panamá, en el talento de sus profesionales y en su capacidad para atraer inversiones.

A nivel regional, el Grupo BAC se mantiene como el banco líder de América Central con operaciones activas en los seis países de la zona. Actualmente, la entidad atiende a más de 6 millones de clientes, respalda a unas 300 mil empresas y cuenta con un equipo de más de 21 mil colaboradores, operando bajo estrictos estándares de gobierno corporativo y ciberseguridad.