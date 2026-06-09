La Ciudad de Panamá gana el Premio UCCI 2026 en Innovación Iberoamericana

La Ciudad de Panamá fue galardonada con el prestigioso Premio de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 2026 en la categoría de Innovación Iberoamericana. El reconocimiento fue otorgado gracias al impacto de la plataforma tecnológica “EMPLEO 3.0”, una propuesta de inserción laboral desarrollada por la Alcaldía de Panamá a través de su Departamento de Tecnología, diseñada para conectar de forma eficiente a los ciudadanos con nuevas oportunidades de trabajo.

La iniciativa panameña logró sobresalir en un competitivo certamen donde se evaluaron más de 30 propuestas de toda la región. El jurado internacional encargado de la selección estuvo compuesto por altos representantes de organismos financieros y educativos de gran prestigio, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), IE University y Madrid Innovation, los cuales ponderaron el compromiso de la capital istmeña con la transformación social.

El galardón internacional fue recibido en representación del municipio por Josué Obando, director de Tecnología de la Alcaldía de Panamá. Durante el acto de premiación, el funcionario público resaltó el valor de la distinción y manifestó que este logro constituye un respaldo internacional sumamente importante a la visión, el esfuerzo técnico y las estrategias de modernización que se vienen impulsando activamente desde la actual administración de la comuna alcaldicia.

Tras este triunfo en el ámbito internacional, la plataforma “EMPLEO 3.0” dará el salto al continente europeo para ser expuesta en la Institución Ferial de Madrid (Ifema) durante la celebración del prestigioso Foro de las Ciudades 2026.

Esta presentación especial le otorgará una vitrina de alta visibilidad global a la Ciudad de Panamá, permitiéndole proyectar ante expertos mundiales los avances locales en materia de herramientas tecnológicas aplicadas al bienestar y desarrollo económico ciudadano.