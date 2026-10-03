Kevin Smith regresa a España 28 años después: “No hace falta hablar el mismo idioma para conectar con una película”

El director, guionista y actor estadounidense Kevin Smith ha regresado a España casi tres décadas después de su última visita para reivindicar la capacidad del cine de trascender idiomas y fronteras.

El autor de ‘Clerks’ y ‘Mallrats’, que ha recordado sus viajes a Madrid y Barcelona en 1995 y su paso por el festival Cinema Jove de Valencia en 1998, considera que la conexión del público con sus películas nace de las experiencias compartidas y la emoción, más allá de la lengua. “Cuando volví en 1998 recibí un premio en el festival Cinema Jove. Recuerdo estar rodeado de gente de mi edad, aproximadamente, o algo más joven.

Mis conversaciones entonces eran: ‘¿Entendéis las películas?’. Y me decían: ‘Sí’. La mayoría hablaba inglés, así que podían ver las películas y entenderlas. Pero más importante que entender el idioma era entender el corazón de esas películas. No hace falta hablar el mismo idioma para ver una película y sentir que te está hablando a ti”, ha señalado.

Smith se ha expresado así en una entrevista con Europa Press, después de participar en un panel dedicado a ‘Mallrats’ en la San Diego Comic-Con Málaga 2026. La película, estrenada en 1995, fue su segundo largometraje tras ‘Clerks’, con la que se dio a conocer en el circuito independiente.

El cineasta ha atribuido parte de la identificación de los seguidores con sus obras a su propia trayectoria: un empleado de una tienda de conveniencia que realizó una película de bajo presupuesto y logró abrirse paso desde Sundance hasta Cannes.

“Si le pasó a él, podría pasarme a mí”, ha resumido sobre la lectura que, a su juicio, puede hacer cualquier espectador de esa historia. Smith considera que una irrupción similar sigue siendo posible para los nuevos cineastas.

Como ejemplo, ha citado a Curry Barker, director de ‘Obsession’, quien procedía del ámbito de YouTube antes de ponerse al frente de una película que fue realizada por menos de un millón de dólares y, según Smith, logró conectar con el público.