La Alcaldía de Panamá abre inscripciones para concurso “Calles que Brillan 2026”

La Alcaldía de Panamá anunció que ya están abiertas las inscripciones para el concurso “Calles que Brillan 2026”, iniciativa que forma parte del Festival Internacional Navideño “City of the Stars”.

El certamen busca promover la creatividad y la unión comunitaria a través de la decoración navideña de calles y barrios del distrito capital.

Los interesados pueden inscribir su calle o barrio del 6 de noviembre al 1 de diciembre ingresando al enlace https://ptycity.mupa.gob.pa/callesquebrillan/

Este año el concurso suma como patrocinador oficial a supermercado Xtra y premiará a las calles más destacadas.

Entre los criterios de evaluación están la originalidad de las decoraciones, el uso de materiales reciclables y la unidad de los vecinos, con un mínimo de 10 casas participantes por calle.

La Alcaldía invita a los vecinos a reunirse y ser parte de esta tradición que, además de embellecer la ciudad en las fiestas de fin de año, entregará múltiples premios.