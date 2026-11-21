La Alcaldía Municipal de Parita informó que las tunas de Carnaval de Calle Arriba y Calle Abajo cuentan con los permisos correspondientes para realizar sus actividades durante las festividades de 2027.

Asimismo, la entidad aclaró que la participación en las celebraciones es una decisión que corresponde a cada tuna, por lo que ambas organizaciones mantienen su autonomía para definir sus actividades.

La Alcaldía reiteró su compromiso con el orden, la seguridad y la sana convivencia, con el propósito de que los residentes y visitantes disfruten de las tradiciones del distrito en un ambiente de paz y armonía.