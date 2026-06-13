La Cancillería y la Embajada del Perú inaugurarán muestra “Bolívar en el Perú”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y la Embajada de la República del Perú inaugurarán el lunes, 15 de junio a las 5:00 p.m. la muestra histórica “Bolívar en el Perú: Independencia, estrategia y visión continental 1823–1826”.

La exposición se realizará en el Pabellón Juana de Arco del Palacio Bolívar, en el Casco Antiguo. A través de pasajes clave, la muestra ofrece un recorrido por el impacto del Libertador Simón Bolívar en la gesta independentista peruana, destacando la estrategia militar y política que definió el rumbo de América Latina entre 1823 y 1826.

La elección del Palacio Bolívar tiene un valor simbólico especial: allí se encuentra el salón que albergó el histórico Congreso Anfictiónico de 1826, convocado por el propio Bolívar para promover la unidad de los pueblos americanos.

La exhibición también rinde homenaje al Batallón del Istmo, grupo de soldados panameños que partió desde Panamá para combatir en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, decisivas para consolidar la libertad del Perú.

La muestra resalta los lazos históricos y culturales que unen a Panamá y Perú desde la independencia.