La cascada Rakä ofrece una aventura entre ríos y montañas

En medio de la naturaleza de la comarca Ngäbe Buglé, Santa Fe de Veraguas se encuentra la cascada Rakä, un destino que comienza a ganar interés entre quienes buscan experiencias de aventura y lugares poco explorados en Panamá.

Fernando Sánchez, de Capirita 507, explicó que la dificultad del recorrido fue precisamente lo que los motivó a continuar visitando y promoviendo este sitio. Destacó que la travesía permite salir de la zona de confort y, al mismo tiempo, contribuir con el turismo local y apoyar al guía comunitario Florentino Concepción y su familia.

Capirita 507 ofrece esta experiencia por $75 por persona, con grupos de 10 a 12 participantes. Sánchez detalló que el precio incluye transporte privado desde Panamá hasta Santa Fe, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé, almuerzo criollo, guía local, entrada a la cascada, asistencia de primeros auxilios, equipos de seguridad y apoyo fotográfico.

La caminata puede durar entre seis y siete horas, dependiendo del ritmo del grupo, por lo que recomendó evaluar la condición física antes de realizarla.

También aconsejó llevar al menos 1.5 litros de agua, electrolitos, calzado adecuado, medicamentos personales y un botiquín básico.

Además, recordó que en el área no hay señal telefónica y que, por las condiciones del terreno, es fundamental realizar la travesía acompañado de un guía local.