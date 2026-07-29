La Ciudad de las Artes volverá a ser el escenario de Fashion Week

La Ciudad de las Artes se transformará del 24 al 27 de septiembre en el epicentro creativo de la región con la llegada del Panamá Fashion Week.

Bajo el concepto “The Art of Shape”, los organizadores explicaron que esta entrega rinde homenaje a la arquitectura textil y al origen artesanal de cada prenda, destacando los patrones de confección, trazos y estructuras que dan vida al diseño contemporáneo.

Con el respaldo del Ministerio de Cultura y una alianza con Santander Fashion Week, el evento refuerza la proyección internacional de los talentos panameños en el circuito latinoamericano.

La pasarela inaugural dará un paso firme con sentido social a través del desfile “Atardecer Rosa”, organizado junto a la Fundación JUPÁ a beneficio del Hospital Oncológico. Además, la diversidad cultural tomará protagonismo con “Herencia Viva”, un homenaje a las tradiciones ancestrales panameñas, así como con la presencia de firmas de renombre local e internacional procedentes de España, Colombia, Costa Rica y Brasil.

El impulso al talento joven y la educación serán ejes fundamentales este año. Además del concurso nacional estudiantil Punto.Crea, el evento se alió con la fundación Waved para brindar una experiencia formativa a Heidy, una estudiante de 13 años de la provincia de Los Santos apasionada por la moda, quien realizará una práctica profesional durante el evento junto a la diseñadora Nicole Carbonell (San Maló).

Las entradas para disfrutar de esta experiencia ya se encuentran disponibles en Panatickets.com.