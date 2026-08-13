La Cosecha conecta café y cultura en su nueva edición

La novena edición de La Cosecha inició con una agenda que reunió café de especialidad, gastronomía, cultura y nuevas generaciones. La jornada contó con una master class del chef Iván Ralston, de Tuju, restaurante de São Paulo reconocido con tres estrellas Michelin; un stand-up gastronómico de Joel Silva; y la grabación en vivo de un podcast con Miroslava Herrera, cantante y compositora de Afrodisíaco.

El encuentro reunió también a 250 estudiantes de carreras relacionadas con turismo, gastronomía y agro, acercándolos a las historias y oportunidades que da el café panameño.

Las actividades pusieron en valor el vínculo entre el café, su territorio y la cultura. Ralston compartió su experiencia trabajando con productores e ingredientes locales, mientras Silva y Herrera aportaron perspectivas desde el humor y la identidad cultural panameña.

La agenda continuará el 14 y 15 de agosto en Boquete, donde los asistentes podrán catar, con el aval de la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP), cafés ganadores del Best of Panama 2026 antes de que sus lotes sean subastados internacionalmente.

El programa también incluirá el Ritual del Origen, una intervención artística presentada por el Ministerio de Cultura en Kotowa Farms. Los artistas Momo Magallón, Diego Emilio Pitti y Ricardo Pinzón utilizarán procesos y materiales relacionados con la producción del café para explorar temas como el trabajo, el paisaje y la memoria.