La diseñadora Louise Trotter se consolida en Bottega Veneta

Un año después de su aclamado desfile debut en Bottega Veneta, Louise Trotter amplió su paleta de colores y su repertorio de bolsos el sábado en la presentación de su nueva colección, durante la Semana de la Moda de Milán.

La diseñadora británica duplicó el tamaño de los bolsos tipo tote de cuero o rafia. También incorporó tonalidades amarillas, rojas, violetas, así como motivos florales a sus trajes y vestidos, estructurados pero ligeros.

Trotter siguió jugando con el cuero trenzado, especialidad de la casa italiana, en una gabardina para hombre y en unas botas altas para mujer.

Las modelos desfilaron frente a la cantante Solange y al rapero Tyler, The Creator, sentados no lejos de los actores Julianne Moore y Jacob Elordi, embajadores de Bottega Veneta.

La estrella estadounidense Kendall Jenner cerró el desfile, envuelta en un gran vestido negro.

Más temprano el sábado, Dolce & Gabbana pasó revista al guardarropa de las grandes familias sicilianas y lo actualizó para su colección primavera-verano 2027.

En la sede de la casa de moda, y ante un público repleto de celebridades como Jennifer Lopez, Dolce & Gabbana exhibió una propuesta que combina encaje y piel sintética con estampados de leopardo con tejanos, o adorna sus chaquetas con decenas de collares.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana continúan así profundizando en un estilo sensual, en ocasiones llamativo, pero también artesanal y reconfortante.

Los desgarrones de los vaqueros están cubiertos de encaje, mientras que los pantalones se llenan de broches dorados.

Los conjuntos de bordado negro se lucen con botas de lluvia, en un guiño al espíritu de los festivales ingleses.

Los diseñadores quisieron “abrir los guardarropas de las grandes familias sicilianas” y hacer dialogar “lo precioso y lo cotidiano”, explicó la firma en una nota.

Ermanno Scervino, por su parte, presentó a una mujer “corsaria” con una amplia chaqueta roja y beige de botones dorados, sobre un mini short.

Las prendas del diseñador Ermanno Daelli adquirieron un aire rockero y sexy, sin dejar de adaptarse a numerosos conjuntos veraniegos.

En MSGM, el estilista Massimo Giorgetti se inspiró en la obra del artista Mario Schifano para vestir a sus modelos con palmeras y estrellas.

El ambiente pop y urbano, alegre y dinámico de la marca estalló en conjuntos fluorescentes o florales, basados en cortes clásicos y cómodos.