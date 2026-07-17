$!La embajada de Estados Unidos y SENACYT impulsan los talentos STEAM

Robótica, impresión 3D, desarrollo de videojuegos y creación de podcasts son solo algunas de las herramientas que los jóvenes de entre 12 y 17 años tendrán a su alcance de forma gratuita.

Esto es gracias a la inauguración del Rincón ClubHouse en el Panama American Center, en Ciudad del Saber, un laboratorio tecnológico de última generación equipado con tecnología de punta, que incluye visores de realidad virtual y computadoras de alto rendimiento, diseñado para potenciar el talento en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM).

Esta iniciativa, impulsada por la Embajada de Estados Unidos y la SENACYT, busca abrir puertas al futuro. En palabras del embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos trabaja junto con socios de confianza para ampliar las oportunidades en la educación STEAM y preparar a la próxima generación para los empleos del futuro. Al apoyar a los estudiantes a desarrollar habilidades en inteligencia artificial, programación, ingeniería y emprendimiento, estamos fortaleciendo el talento humano que impulsa la innovación, promueve el uso de proveedores de tecnología confiables, refuerza las cadenas de suministro seguras y fortalece la competitividad económica y tecnológica de Estados Unidos a largo plazo”.

Mientras, el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que la apertura de este espacio representa un paso importante para ampliar las oportunidades de formación de la juventud panameña. Además, Ortega agregó que, con esta apertura, la Red Nacional de Rincones Clubhouse alcanza nueve espacios en el país.

Este centro se fundamenta en el modelo internacional The Clubhouse Network, el cual tiene cuatro principios: aprender diseñando, seguir los propios intereses, construir una comunidad y fomentar un ambiente de respeto y confianza.