Cultura

La embajada de Estados Unidos y SENACYT impulsan los talentos STEAM

El modelo internacional ClubHouse Network fue creado por el Museo de Computación de Boston y el MIT Media Lab, permite que los participantes diseñen proyectos basados en sus propios intereses mientras desarrollan habilidades

La embajada de Estados Unidos y SENACYT impulsan los talentos STEAM
@USEmbPAN | El embajador de EE.UU., en Panamá, Kevin Marino Cabrera, en el recorrido del centro.
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@Senacyt | joven con visor.
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@Senacyt | El espacio para grabar podcast y otros contenidos.
Zulema Emanuel
17 de julio de 2026

Robótica, impresión 3D, desarrollo de videojuegos y creación de podcasts son solo algunas de las herramientas que los jóvenes de entre 12 y 17 años tendrán a su alcance de forma gratuita.

Esto es gracias a la inauguración del Rincón ClubHouse en el Panama American Center, en Ciudad del Saber, un laboratorio tecnológico de última generación equipado con tecnología de punta, que incluye visores de realidad virtual y computadoras de alto rendimiento, diseñado para potenciar el talento en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM).

Esta iniciativa, impulsada por la Embajada de Estados Unidos y la SENACYT, busca abrir puertas al futuro. En palabras del embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos trabaja junto con socios de confianza para ampliar las oportunidades en la educación STEAM y preparar a la próxima generación para los empleos del futuro. Al apoyar a los estudiantes a desarrollar habilidades en inteligencia artificial, programación, ingeniería y emprendimiento, estamos fortaleciendo el talento humano que impulsa la innovación, promueve el uso de proveedores de tecnología confiables, refuerza las cadenas de suministro seguras y fortalece la competitividad económica y tecnológica de Estados Unidos a largo plazo”.

Mientras, el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que la apertura de este espacio representa un paso importante para ampliar las oportunidades de formación de la juventud panameña. Además, Ortega agregó que, con esta apertura, la Red Nacional de Rincones Clubhouse alcanza nueve espacios en el país.

Este centro se fundamenta en el modelo internacional The Clubhouse Network, el cual tiene cuatro principios: aprender diseñando, seguir los propios intereses, construir una comunidad y fomentar un ambiente de respeto y confianza.

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Los Rincones Clubhouse son espacios donde la curiosidad se transforma en conocimiento y las ideas se convierten en proyectos. Con esta nueva apertura seguimos ampliando una red nacional que brinda a más jóvenes oportunidades.

¿Qué ofrece el centro?

ml | Este centro incluye computadoras portátiles de alto rendimiento, computadoras para videojuegos, visor de realidad virtual, cámaras profesionales, equipos para producción de podcast y contenidos audiovisuales.

15
Mil dólares en equipamiento fue el aporte de la Embajada de EE.UU.
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