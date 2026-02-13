La feria afroantillana trae nuevos artistas

La Feria Afroantillana regresa los días de Carnaval al Centro de Convenciones Atlapa, este 14 y 15 de febrero, en horario de 12:00 m.d. a 8:00 p.m. con una cartelera reforzada y una propuesta pensada para toda la familia.

Andrea Paola Peña, reina 2026, destacó que este año el evento mantiene sus cuatro grandes áreas tradicionales: gastronomía, artesanías, espectáculos y rincón infantil, pero con una apuesta más amplia en el plano artístico. “Es una celebración para quienes quieren vivir la cultura afro de una manera diferente, incluso para los que no van a carnavalear”, expresó.

Entre los invitados musicales figuran Cali Toca, desde Nueva York; Idania Domínguez, conocida como la dama del jazz; los esperados The Beachers, el grupo Acuarela Tropical y talentos emergentes como Rigoberto Christie.

En el área gastronómica participarán alrededor de 40 expositores, mientras que en artesanías habrá propuestas afro, panameñas e indígenas.

Los boletos tendrán un costo de $6 para adultos y $3 para niños, los menores de 9 años entran gratis y no habrá descuento de jubilados.