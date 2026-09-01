La FIL cierra una edición histórica

La Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 cerró su edición tras seis días de actividades en ATLAPA, con una agenda que reunió literatura, cultura, educación y arte. La clausura tuvo como protagonista a la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá y un homenaje a Orit Btesh por su trayectoria al frente de la Cámara Panameña del Libro.

Además, se firmó un convenio con la Organización Global de Prevención ante el Bullying (OGPAB) para promover acciones contra el acoso y la violencia escolar. El Canal de Panamá, como invitado de honor, también formó parte de esta edición, que reunió a escritores, editoriales, artistas, instituciones y miles de visitantes.

Durante la feria se realizaron presentaciones de libros, conversatorios, encuentros con autores, actividades infantiles y juveniles, seminarios y propuestas artísticas. Con este cierre, la FIL Panamá destacó nuevamente el papel de la cultura y la educación como espacios de encuentro para el país.