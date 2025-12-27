La Fundación Yuste lamenta la muerte de Manuela Mendonça, presidenta de la Academia Portuguesa de Historia

La historiadora lusa Manuela Mendonça, presidenta de la Academia Portuguesa de Historia y académica de la Fundación Yuste, ha fallecido este pasado viernes, según ha lamentado el patronato y equipo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Cabe recordar que Mendonça tomó posesión del Sillón Juana de Arco durante la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V a la política francesa Simone Veil en 2008, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste (Cáceres), según ha señalado en nota de prensa la Junta de Extremadura este sábado.

Nacida en Montemor-o-Novo en 1948, Mendonça era licenciada y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Lisboa, así como también fue profesora del departamento de Historia de la Facultad de Artes de la misma universidad.

Del mismo modo, ocupó el cargo de subdirectora general del Archivo Nacional Torre do Tombo y el de secretaria general de la Academia Portuguesa de la Historia, siendo su presidenta desde el año 2006. Además, era miembro de más de una veintena de academias nacionales y extranjeras, entre las que destacan la Sociedad Histórica de la Independencia de Portugal, la Real Academia de la Historia de España y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España.

Especialista en Historia de la Baja Edad Media, en relaciones peninsulares y luso-brasileñas, ha participado en numerosos congresos y escrito más de trescientas obras distribuidas en revistas, actas y libros como ‘El sueño de la Unión Ibérica (1475-1479)’, o ‘Historia de los reyes de Portugal’.

Manuela Mendonça ha tenido una relación muy estrecha con la Fundación Yuste. De hecho, ha sido miembro del jurado del Premio Europeo Carlos V en los años 2011, 2014, 2018, 2021, 2022, 2023 y 2025. Para el libro ‘Cuadernos de Yuste nº3’, publicado en 2005, escribió el artículo ‘Península ibérica: Europa ou ultramar?’

También ha firmado la Declaración de la Academia de Yuste ‘Lo que los escolares europeos deberían saber sobre Europa. Hacia un currículum interactivo sobre la civilización europea para alumnos de bachiller’ junto con otros académicos como Paul Preston, Martti Ahtissari y Tvetan Todorov, reunidos en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste en 2008.

En 2020, el Boletín de la Academia de Yuste publicó una entrevista a la historiadora portuguesa en la que reivindicaba la necesidad de que Europa reflexione profundamente para “continuar por el camino de los valores basados en la paz, la libertad y la solidaridad”.

Mendonça ha participado y codirigido diversos cursos de verano de la Fundación Yuste enmarcados en el programa Campus Yuste, como el celebrado el verano pasado con el título ‘Portugal, 1974: sociedad, cultura y literatura en la Revolución de los Claveles’, y ‘Los reinos hispánicos entre Fernando el Católico y Carlos V: La proyección política y cultural europea y americana’, en 2016.

Además, ha impartido la conferencia ‘Acercamiento a la historia de Portugal hasta 1910’, en el seminario hispano-luso titulado ‘Introducción a la Historia y al Derecho público de Portugal’ que se impartió en la Facultad de Derecho, en Cáceres.