La histórica mezquita española de Córdoba reabre sus puertas tras incendio

La famosa mezquita-catedral de Córdoba, en el sur de España, reabrió al público este sábado, un día después de que se viera afectada por un incendio que causó daños "muy localizados", según su alcalde.

Las imágenes de las llamas el viernes hicieron temer daños similares a los sufridos por la catedral de Notre-Dame de París en 2019, pero fueron rápidamente extinguidas por los bomberos.

"Hay algunos daños, daños significativos, pero son muy, muy localizados", dijo el alcalde José María Bellido a los periodistas fuera del edificio.

El lugar, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y visitado por más de dos millones de personas cada año, abrió sus puertas el sábado a las 10H00 (08H00 GMT) y cerrará a las 19H00, en su horario habitual, con solo la zona donde se produjo el incendio cerrada al público, informó un vocero por teléfono a AFP.

El incendio se declaró el viernes poco después de las 21H00 en una capilla de la mezquita, reconvertida en templo cristiano tras la conquista cristiana de la ciudad en el siglo XIII.

Apenas había empezado el incendio y ya circulaban numerosos videos en redes sociales mostrando el fuego alzándose por encima de una parte de los muros del templo.

Esta mañana todavía había varios vehículos de bomberos y de la policía en una calle cercana al templo, mientras los turistas hacían cola para entrar.

El incendio se produjo en una capilla de la zona conocida como de Almanzor, en referencia a la ampliación de la mezquita realizada por este líder andalusí en el siglo X. Esta zona ha sido este sábado precintada.

Pero los bomberos controlaron rápidamente el incendio y el alcalde de Córdoba declaró a los medios españoles que el monumento está "a salvo".

- "Una primera chispa" -

Los primeros indicios apuntan a que el fuego se declaró en la capilla central, antes de extenderse a una parte de la cubierta de las bóvedas, pero sin ir más allá. La magnitud exacta de los daños todavía se desconoce.

La dirección de la mezquita-catedral almacenaba en esta capilla, según el alcalde, material de limpieza y material audiovisual, que podría haber sido el origen del siniestro.

"Parece que podría tratarse de una batería o un contacto eléctrico que habría producido una primera chispa", explicó.

El diario ABC y otros medios informaron de que una máquina de limpieza se incendió en el lugar.

Famosa por sus arcos y columnas musulmanas, la mezquita de Córdoba comenzó a ser construida en el siglo VIII en el sitio de una basílica cristiana bajo el emirato de Abderramán I, y fue ampliada en varias fases a lo largo de cuatro siglos.

Tras la conquista cristiana en 1236, se consagró como catedral y se añadieron elementos arquitectónicos propios de este estilo, respetando muchos detalles musulmanes del templo, a diferencia de lo que ocurrió en muchas otras mezquitas de España, sobre cuyas ruinas se erigieron templos cristianos.

En 2001, un pequeño incendio ya había dañado el monumento y, en particular, veinticinco documentos antiguos que se encontraban en la sala de archivos de los consejos de la catedral.