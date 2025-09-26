Economía

“La banca apalanca el crecimiento económico”

Ernesto Boyd Jr., nuevo presidente de la Junta Directiva de la ABP, enumeró los desafíos que enfrenta la banca panameña y manifestó que el sector seguirá trabajando para impulsar la economía

Yessika Calles
26 de septiembre de 2025

El presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Ernesto Boyd Jr., aseguró que la banca panameña se mantiene optimista y con mucha confianza ante el desempeño y los retos que enfrenta la actividad.

Boyd manifestó que “la banca panameña está acompañando el crecimiento económico de Panamá”, que se ubica en un 5%. Sin embargo, explicó que el país sigue enfrentando retos importantes, entre ellos: el desempleo, mejoras a la educación y garantizar que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos.

El banquero también se refirió al comportamiento de las tasas de interés, y afirmó que, “la expectativa es que hacia adelante las tasas de interés bajen. Eso es algo que tiende a variar y dependemos mucho de la dinámica económica y política que se ve en los Estados Unidos, ya que Panamá utiliza el dólar”.

Sobre la participación de la banca privada en el otorgamiento de préstamos hipotecarios bajo el régimen de interés preferencial, Boyd dijo que “la banca va a respaldar 100%”.

Boyd mencionó que otro de los retos que enfrenta el sector bancario, es “el tema de la ley de protección de la data o de la información de los clientes. Yo creo que no solamente es un tema de la banca, es un tema en general”. Añadió que “el compartir o el tener acceso a información de terceros, (la Ley 81 de Protección de Datos del Consumidor), es uno de los retos más importantes, la banca y las empresas que la banca sirve, deben estar conscientes de que eso es algo que debemos salvaguardar”.

¿Qué es la Asociación Bancaria?

ML | La Asociación Bancaria de Panamá (ABP), fundada el 1 de febrero de 1962, es un organismo de derecho privado apolítico, sin fines de lucro, que agrupa a entidades bancarias públicas y privadas, que desarrollan actividades dentro de Panamá y a escala internacional. Tiene como objetivo representar y defender los legítimos intereses de la actividad bancaria.

Perfil de Ernesto A. Boyd Jr.

ML | Ernesto A. Boyd Jr. tiene más de 35 años de experiencia en el sector financiero. Ha ejercido un liderazgo caracterizado por la visión estratégica, la innovación y la obtención de resultados sobresalientes. “Su trayectoria lo distingue como referente en la gestión empresarial y el desarrollo del sistema financiero nacional”, destacó la ABP.

