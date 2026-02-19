$!La identidad del mar en la mesa

La gastronomía de mar en el país, tanto gourmet como popular, cobra un protagonismo especial durante la Cuaresma, cuando muchas familias mantienen la tradición de evitar las carnes rojas, especialmente los viernes, y optan por pescados y mariscos como base de su alimentación.

El docente y cocinero Gabriel Grimaldo destacó que una de las costumbres más arraigadas en los hogares panameños es el consumo del tradicional pescado frito, camarones y langostinos, que son acompañados de arroz blanco, patacones, yucas o papas sancochadas.

Grimaldo explicó que la cocina de la costa ha evolucionado incorporando nuevas influencias, en especial de la tradición afrocaribeña. En su propuesta gastronómica resaltó platos como arroz con coco y pescado frito, filete de pescado al curry y patacones con camarones en salsa criolla. También menciona opciones prácticas y económicas como los coditos con tuna y vegetales, ideales para compartir en paseos o días de playa.

Según el chef, esta diversidad demuestra cómo la cocina de mar transita entre lo cotidiano y lo gourmet, manteniendo sabores auténticos mientras incorpora nuevas técnicas.