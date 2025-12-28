La Orquesta Gari Son: la fuerza de la salsa tropical panameña que conquista escenarios

España, Colombia, Costa Rica, Perú y Japón ya vibran al ritmo de la salsa tropical panameña gracias a la Orquesta Gari Son. La agrupación ha conquistado estos mercados con tres de sus más recientes éxitos, escritos por el compositor Mario A. Vásquez Cunningham.

“Agua y Fuego”, interpretado por Carol Codling (La Morenaza); “Mala Suerte en Amor”, en la voz de Rixio Finol (El Chamo); y “Es tan Hermoso”, cantado por Álvaro Prada (Alvarito el Sonerito).

Con arreglos frescos y auténticos, estos temas han consolidado a la orquesta como embajadora de la salsa dura tropical, reafirmando su capacidad de fusionar tradición y modernidad en escenarios internacionales.

Con más de una década de trayectoria, la agrupación se consolida como una voz cultural que impulsa y preserva las raíces musicales del país.

Fundada en 2013 por Ezequiel Garibaldi Barrera, la orquesta reúne hasta doce músicos y vocalistas profesionales, reconocidos por su experiencia en agrupaciones nacionales e internacionales.

Su repertorio abarca salsa dura tropical, boleros son y fusiones rítmicas que han cautivado al público en espacios emblemáticos como el Club Árabe, el Estadio Jaime Vélez, el Sand Diamond Hotel y las tarimas principales de los carnavales de Colón y Ciudad de Panamá. Allí demostró la fuerza y profesionalismo la orquesta colonence

La fuerza vocal de Álvaro Prada (Alvarito el Sonerito), Carol Codling (La Morenaza) y Rixio Finol (El Chamo), junto al talento instrumental de nueve músicos destacados, conforman un espectáculo que transmite pasión, identidad y excelencia artística.

La Orquesta Gari Son continúa expandiendo su legado cultural y musical, ofreciendo presentaciones en vivo para eventos privados y públicos, con la garantía de un show vibrante y profesional.

Las claves del repertorio de la Orquesta Gari Son se encuentran en su diversidad rítmica, al combinar la salsa dura tropical con boleros son y fusiones modernas que enriquecen su propuesta musical.

Su identidad cultural se refleja en temas como Guaguancó Canalero, que refuerzan el vínculo con Panamá y sus tradiciones. Al mismo tiempo, la agrupación alterna canciones de corte romántico con piezas de salsa fuerte para el baile, logrando un balance entre emotividad y energía.

Este equilibrio entre tradición y modernidad ha permitido que la orquesta se posicione con éxito en plataformas internacionales como Apple Music y Deezer, consolidando su presencia en la escena musical global.