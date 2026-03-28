La película mexicana “La reserva” sobre la tala ilegal gana el Flechazo en Cinelatino

La película “La reserva”, ópera prima del mexicano Pablo Pérez Lombardini sobre la tala ilegal, ganó este sábado el principal premio, el Flechazo, del festival Cinelatino de Toulouse, en el sur de Francia, informaron los organizadores.

El filme, un “ecothriller” en blanco y negro, cuenta la historia de la guardabosques Julia en una zona de Chiapas, donde descubre que los talamontes ilegales están deforestando una reserva. Para detenerlos, buscará la ayuda de la comunidad pero pronto se dará cuenta de que está sola en este combate.

“Esta obra inmersiva, urgente, nos ofrece el bellísimo retrato de una mujer que lucha, tenaz y valiente, en primera línea en contra de la explotación de los hombres y de la naturaleza”, afirmó el jurado, citado en un comunicado.

“Los personajes de la película, interpretados por actores y actrices no profesionales -originarios de comunidades de Chiapas-, nos conmueven por la fuerza de vida que oponen a su impotencia frente al crimen organizado y al abandono por parte del Estado”, añadió.

“La reserva” ya ganó el premio al mejor largometraje de ficción, mejor director y mejor actriz (Carolina Guzmán) en el último Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los más importantes de Latinoamérica.

La película “Hiedra”, de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, sobre el encuentro de dos jóvenes que arrastran una herida de infancia, obtuvo una mención especial.

Once películas concursaban para el máximo galardón en la categoría de ficción.

La recompensa de la crítica francesa fue para “Vainilla”, ópera prima de la mexicana Mayra Hermosillo, donde una familia formada por mujeres de varias generaciones se enfrentan a la precariedad.

Esta cinta también tuvo la recompensa del público.

Otras películas en el palmarés fueron “La hija cóndor” del boliviano Álvaro Olmos Torrico, y “El cabo suelto” del uruguayo Daniel Hendler.

En la categoría documentales se coronó a “Niñxs”, del cineasta mexicano queer Kani Lapuerta, que sigue a Karla, de los 8 a los 15 años, en su transición de género en un pequeño pueblo del centro de México.

“Mailin”, de la argentina María Silvia Esteve, sobre una mujer que fue abusada por un sacerdote cuando era niña, logró una mención especial.