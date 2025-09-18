La Primavera llevará su música a Nueva York

Un hito histórico se acerca para la música y la cultura panameña. La Banda de Música La Primavera del Centro Educativo Bilingüe La Primavera en Santiago, de Veraguas, y su primer grupo de estudiantes recibieron la emocionante noticia de la aprobación de sus visas estadounidenses durante una visita a la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

Este paso los acerca a hacer realidad la inédita presentación de Panamá en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York, programado para 2025.

El reconocimiento y apoyo recibido por la embajada, liderada por el embajador Kevin Cabrera, y por Panamá Cultural Travel fue fundamental para que este sueño se convirtiera en una meta tangible.

Además, previo a los ensayos del desfile, la jornada también incluyó la visita del maestro Omar de Jesús Morales, quien compartió su experiencia y conocimiento con las secciones de viento madera y viento metal de la banda. Su aporte, junto con el trabajo de los talleristas, monitores y la dirección musical es vista por la banda como un impulso necesario para el crecimiento artístico de los estudiantes.

El líder Javier Alberto Jiménez, representante de la banda expresó su gratitud hacia el maestro Morales y todo el equipo que se ha encargado de contribuir en el desarrollo musical de los jóvenes.

La Banda de Música La Primavera (Bamuslap) se prepara por primera vez para mostrar el talento, la cultura y el folclore panameño en la icónica Sexta Avenida y la calle 34 de Nueva York, dónde dejarán una huella histórica para Panamá.