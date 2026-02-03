La Santa Cena se une a la Semana Santa en el Casco

El país se prepara para vivir una de las manifestaciones de fe y tradición más importantes del país con la celebración de la Semana Santa Internacional 2026, que se desarrollará desde el 27 de marzo con el viernes de Dolores, hasta el 5 de abril con el domingo de Resurrección, en el Casco Antiguo.

Las actividades religiosas tendrán como punto de salida la Iglesia Nuestra Señora de la Merced y culminarán en la Catedral Basílica Santa María de la Antigua, recorriendo las principales calles del Casco Antiguo y congregando a miles de fieles, familias y visitantes nacionales e internacionales.

Grisel Garibaldi, representante de la Cofradía Cristo Redentor, destacó que una de las principales novedades para este año será la procesión del Jueves Santo, cuando por primera vez en la historia saldrá la Hermandad de la Santa Cena, con una anda nueva llegada desde España, que recorrerá el Casco Antiguo a partir de las 7:00 p.m. “Es una novedad muy importante para esta Semana Santa Internacional y sabemos que será muy significativa para los fieles”, indicó Garibaldi.

El calendario de procesiones incluye el Viernes de Dolores con la Cofradía del Cristo Redentor de la Buena Muerte, el Domingo de Ramos con la tradicional procesión infantil de la Burriquita, además de los recorridos del Martes y Miércoles Santo, así como los actos centrales del Triduo Pascual.

Las procesiones nocturnas mantendrán su horario habitual, iniciando a las 7:00 p.m.; mientras que, en la madrugada del Viernes Santo, a las 12:00 medianoche, saldrá la Hermandad de Jesús Nazareno. Ese mismo viernes, a las 7:00 p.m., se realizará la procesión del Cristo Yacente.