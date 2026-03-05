La UTP crea guardián inteligente del ambiente

Panamá da un salto tecnológico hacia un futuro más limpio con el desarrollo de ‘SIMA’, un innovador sistema inteligente de monitoreo ambiental creado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

El proyecto, liderado por el Dr. Edwin Collado y financiado por la SENACYT, usa inteligencia artificial para vigilar la calidad del aire en tiempo real. Según Collado, el objetivo es “fortalecer las capacidades nacionales para contar con datos más precisos, confiables y oportunos para la toma de decisiones”.

La tecnología no solo mide la contaminación, sino que aprende de ella. Tras superar desafíos de versiones anteriores, el equipo logró optimizar el sistema con mejor eficiencia energética y algoritmos de IA que predicen episodios de contaminación a corto plazo. “Debíamos optimizar el desempeño del sistema y robustecer los mecanismos de validación y corrección de datos”, explicó el investigador, destacando que ahora el prototipo es mucho más robusto gracias a la integración de almacenamiento local y tecnología de largo alcance (LoRa).