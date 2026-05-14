La UTP lanza proyecto para transformar desechos orgánicos mediante bioconversión con insectos

La Universidad Tecnológica de Panamá, a través del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT), lanzó en Aguadulce, provincia de Coclé, un proyecto de investigación enfocado en el aprovechamiento de desechos orgánicos del sector agroalimentario mediante procesos de bioconversión.

La investigación, titulada “Utilización de ento-biorrefinerías para la bioconversión autosostenible de materia orgánica”, es liderada por el investigador del CITT-UTP, Pablo Montero, y cuenta con financiamiento de la SENACYT y la gestión administrativa del CEMCIT AIP.

“Esta investigación aplicada busca contribuir a la reducción de residuos orgánicos, principalmente del sector agroalimentario. La creciente generación de desechos, tanto en Panamá como a nivel mundial, representa un desafío para la salud pública y el medioambiente, especialmente cuando estos residuos no reciben un manejo adecuado”, explicó Montero.

El proyecto utiliza larvas de la mosca soldado negra para transformar residuos orgánicos en productos con potencial de uso en distintos sectores.

“La bioconversión de materia orgánica mediante la acción de la mosca soldado negra permite generar productos con diversos potenciales de aplicación, entre ellos compost natural, proteína de alto valor nutritivo para alimentación animal, aceites con aplicaciones en el sector cosmético y alimenticio, así como biopolímeros y biocombustibles”, destacó el investigador.

Como parte del proyecto, el equipo estableció una planta piloto de bioconversión en el CITT-UTP y desarrolló un pie de cría de origen endémico de mosca soldado negra para realizar pruebas científicas orientadas a optimizar el funcionamiento de la infraestructura.

Durante la investigación se evaluaron las condiciones de alimentación de los insectos, las tasas de bioconversión de residuos orgánicos, las condiciones ambientales del proceso y las características bromatológicas y microbiológicas de los productos obtenidos.

“Con el establecimiento de esta planta piloto se fortalece la capacidad nacional para desarrollar soluciones sostenibles basadas en economía circular, valorizando residuos orgánicos y generando productos con potencial de aplicación en distintos sectores productivos”, añadió Montero.

En el lanzamiento participaron el director de Investigación de la UTP, Carlos Medina; la directora ejecutiva del CEMCIT AIP, Jessica Guevara; el director del CITT-UTP, Wedleys Tejedor; y la jefa del Departamento de I+D de SENACYT, Natacha Gómez.

También asistieron representantes de entidades públicas, empresas privadas, investigadores, docentes y estudiantes.

En la investigación colaboran especialistas de la UTP, el IDIAP, UDELAS, la Universidad de Panamá, Albios Panamá y Azucarera La Estrella, además de estudiantes de la Maestría en Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la UTP.