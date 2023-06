Lana del Rey colabora en el debut de su padre Rob Grant en álbum “Lost At Sea”

El pianista estadounidense Rob Grant debutará con el álbum “Lost At Sea”, un proyecto en el que su hija, Lana del Rey, ha colaborado con dos temas para impulsar el estreno musical de su padre.

En “Lost At Sea” hay temas instrumentales en piano como “The Mermaids Lullaby”, “A Beautiful Delirium” o “Reflections of Light on Water”, pero también está la canción que le da título al álbum y que cuenta con la voz de Lana Del Rey.

Es una balada que, en palabras del propio Grant, “combina la hermosa voz de Lana Del Rey entretejida en una hipnótica composición e piano”.

“La voz de Lana es inquietante y poderosa. Se mueve fantasmagóricamente a través de la canción como la niebla sobre el océano”, anotó el comunicado de prensa de los productores.

La otra canción en la que padre e hija unen sus talentos musicales es “Hollywood Bowl”, nombre del legendario local que Lana Del Rey encabezó en otras oportunidades.