Lanzan el “Beat Battle” de Panamá Crossroads
El concurso busca descubrir a nuevos talentos musicales en la escena electrónica y darlo a conocer en el festival
Cortesía | Los artistas panameños Kevin Keene y Lloyd Keene.
Zulema Emanuel
02 de enero de 2026
Tags:
festival
|
música
|
Concurso
|
Panama Crossroads
|
Panamá
|
