Las 30 mejores canciones inspiradas en EE.UU para el 4 de julio, según Billboard

La lista de las 30 mejores canciones inspiradas en Estados Unidos con ocasión del aniversario de Independencia este 4 de julio, la encabezan los clásicos “The Star-Spangled Banner” y “This Land Is Your Land”.

“Es imposible vivir en cualquiera de los 50 estados de los EE.UU. y no conocer los clásicos escolares como “The Star-Spangled Banner” y “This Land Is Your Land”, pero esas famosas odas no son la única forma de dar un saludo musical a América”, indicó Billboard al presentar la lista.

Desde la creación del país en 1776, “los artistas han abordado las complejidades de vivir la vida bajo las estrellas y las rayas con canciones que pregonan y deconstruyen el concepto del sueño americano”.

Temas sobre las diversas ciudades, “los hermosos paisajes, los avances tecnológicos, la cultura y, por supuesto, la música, también hay mucho que mejorar, como señalan varios de estos músicos”.

En honor al cumpleaños de los Estados Unidos, Billboard seleccionó “30 canciones que hablan sobre este gran, gran y complicado país nuestro en sus propias formas especiales, desde la crítica (Born in the USA de Bruce Springsteen) hasta la completa celebración en (“Party in the USA” de Miley Cyrus).