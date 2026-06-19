$!“Las frituras”, una deliciosa tradición de la gastronomía panameña con restricciones

El consumo de alimentos fritos, conocidos popularmente como frituras, es parte fundamental de la gastronomía panameña, tal como explican los folcloristas, pero tiene sus riesgos.

Entre los platos más populares se encuentran la carimañola (un rollo de masa de yuca frita relleno de carne molida), las empanadas (masa de maíz amarillo rellena de carne, pollo o queso), las tortillas, las hojaldres, los buñuelos, los pastelitos o torrejitas (según la región del país), las changas y los almojábanos.

La mayoría de estos manjares están elaborados a base de maíz amarillo, a diferencia de gran parte de los países de la región. Esto se debe a su versatilidad, ya que sirve tanto para el consumo humano como para la siembra y la alimentación de animales.

“En el interior del país se le dan muchos usos al maíz amarillo, un grano de origen prehispánico que ya existía cuando llegaron los colonizadores y que era considerado un tesoro por su versatilidad”, plantea el reconocido folclorista Eduardo Cano.

La forma de preparación es uno de los principales atractivos de estos platillos, pero también representa un riesgo si se consume en exceso. Para la nutricionista Ana Carolina Pérez “el consumo frecuente de frituras es un factor predisponente para el desarrollo de condiciones cardiometabólicas”.