Cultura

“Las frituras”, una deliciosa tradición de la gastronomía panameña con restricciones

La textura crujiente por fuera y cremosa por dentro de la mayoría de las frituras panameñas es un gran atractivo para los comensales; a esto se suman la variedad de productos que se pueden consumir y su fácil preparación

“Las frituras”, una deliciosa tradición de la gastronomía panameña con restricciones
Cortesía | Bandeja con hoja de bijao con Variedad de frituras: Bollo, Hojaldre, tortillas y empanadas.
“Las frituras”, una deliciosa tradición de la gastronomía panameña con restricciones
Cortesía | Carimañolas de carne.
“Las frituras”, una deliciosa tradición de la gastronomía panameña con restricciones
“Las frituras”, una deliciosa tradición de la gastronomía panameña con restricciones
Yalena Ortiz
19 de junio de 2026

El consumo de alimentos fritos, conocidos popularmente como frituras, es parte fundamental de la gastronomía panameña, tal como explican los folcloristas, pero tiene sus riesgos.

Entre los platos más populares se encuentran la carimañola (un rollo de masa de yuca frita relleno de carne molida), las empanadas (masa de maíz amarillo rellena de carne, pollo o queso), las tortillas, las hojaldres, los buñuelos, los pastelitos o torrejitas (según la región del país), las changas y los almojábanos.

La mayoría de estos manjares están elaborados a base de maíz amarillo, a diferencia de gran parte de los países de la región. Esto se debe a su versatilidad, ya que sirve tanto para el consumo humano como para la siembra y la alimentación de animales.

“En el interior del país se le dan muchos usos al maíz amarillo, un grano de origen prehispánico que ya existía cuando llegaron los colonizadores y que era considerado un tesoro por su versatilidad”, plantea el reconocido folclorista Eduardo Cano.

La forma de preparación es uno de los principales atractivos de estos platillos, pero también representa un riesgo si se consume en exceso. Para la nutricionista Ana Carolina Pérez “el consumo frecuente de frituras es un factor predisponente para el desarrollo de condiciones cardiometabólicas”.

$!“Las frituras”, una deliciosa tradición de la gastronomía panameña con restricciones

“En la época de nuestros abuelos era más fácil y económico conseguir la semilla del maíz amarillo para la siembra; por ese motivo lo incluimos en la preparación de las comidas, hasta convertirse en una costumbre gastronómica”.

“Desafortunadamente, el consumo de frituras no es una práctica saludable. Para reducir su impacto negativo a nuestro cuerpo, conviene limitar la frecuencia de su consumo y, bajo ninguna circunstancia, reutilizar el aceite en estas preparaciones”.

Al cocinar, la temperatura debe estar entre 160°C y 180°C; evitar el exceso de tostado y escurrir el exceso de aceite.
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