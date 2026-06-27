LeKastro reimagina el clásico “El perdedor” en su nuevo álbum

Mayimba Music anuncia con entusiasmo el lanzamiento de “El Perdedor”, el segundo sencillo oficial del álbum recopilatorio “Aventura en tumbao”. En esta ocasión, la interpretación corre a cargo de LeKastro, un artista de raíces dominicanas criado en Brooklyn, cuyo sonido “avant-tropical” disuelve magistralmente la línea entre la nostalgia y la innovación.

Bajo la dirección del productor y arreglista Pedro Jesús, esta versión transforma la icónica bachata de Aventura en una pieza de salsa sofisticada, fusionando elementos de la tradición cubana con matices urbanos del Bronx. La ejecución musical cuenta con un equipo de primer nivel, incluyendo a Diego Camacho (percusión), Dante Vargas (trompeta), Alex Zapata (trombón) y Giovanni Machuca (piano y bajo).

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Sobre LeKastro:

Formado como cantante clásico bajo la tutela de la reconocida soprano Colby Thomas (The Phantom of the Opera), LeKastro combina su excelencia vocal con una licenciatura en Negocios de la Música por SUNY Oneonta. Su estilo, descrito como inteligente y radicalmente auténtico, se nutre de influencias diversas que van desde La Lupe y Marc Anthony hasta Amy Winehouse y Stromae. Recientemente, ha destacado por colaboraciones con artistas de la talla de Eduardo Cabra y Mireya Ramos (Flor de Toloache).

El Proyecto: Aventura en Tumbao:

Lanzado originalmente el pasado 20 de mayo, el álbum Aventura en Tumbao rinde homenaje a nueve composiciones brillantes de Romeo Santos que han cautivado a audiencias por casi tres décadas. Tras el éxito del primer sencillo, “La Curita” interpretado por Ana Soto, “El Perdedor” se posiciona como el nuevo favorito del público por su interpretación moderna y conmovedora.