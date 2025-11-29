Lencho irrumpe en los corridos tumbados con “Chiclona”

Lencho, la nueva promesa de la música mexicana, hace su debut artístico con “Chiclona”, un innovador corrido tumbado que desafía las convenciones del género. El tema sale a través de Sony Music Latin/Rancho Humilde.

Conocido en la escena de los corridos tumbados como compositor detrás de varios éxitos como “CHAKA” de Fuerza Regida y “Pasaportes” de Clave Especial y Los Dareyes de la Sierra, entre otros, Lencho se inspiró en la cultura de las redes sociales para crear “Chiclona”.

“La canción llegó a mis oídos por TikTok, de unos amigos míos: Brian Uriel y mi compita Toñito, que ahora ya son mis compañeros de trabajo. Con ellos compusimos este corrido y lo elegimos porque nos resultó algo nuevo y auténtico dentro del género. Nunca antes nadie había dicho ‘chiclona’; es una nueva palabra”, revela Lencho.

La letra habla de los lujos y excesos de un estilo de vida marcado por el poder: fiestas, mujeres y desenfreno. La historia cobra vida gracias a la impactante interpretación de Lencho, quien demuestra una confianza arrolladora y una declaración de intenciones en el género.

Con un flow vertiginoso, Lencho destaca por un torrente de barras que se desencadena con una precisión desafiante. Esta cadencia frenética y actitud sin filtro se acompañan por un soberbio arreglo de cuerdas, siendo el requinto y el tololoche los máximos protagonistas que galopan al ritmo acelerado de los versos del intérprete.

Luis Lorenzo Ochoa, mejor conocido como Lencho, es un cantautor de 26 años, originario del estado de Baja California Sur, en México. Aunque hace su debut artístico con “Chiclona”, Lencho ya es conocido en los corridos tumbados por ser una de las plumas detrás de los éxitos de Fuerza Regida, Calle 24, Clave Especial y Alan Arrieta, entre otros.