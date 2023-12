Libro Panameño ganó Premios Gourmard Awards

El libro “Tito y Lola y el poder del agua en la Cuenca del Canal de Panamá”, del gastrónomo panameño Jorge Chanis, ganó por segunda vez en Best of the World de los prestigiosos Premios Gourmand 2023.

El libro obtuvo el primer lugar en la categoría “Libros de Clima y Comida – Sostenibilidad”.

También, recibió el segundo lugar en la categoría “Libros de Marcas Corporativas – Mejores Editores”, y el tercer lugar en la categoría “Libros de Comida para Niños – América”.

Los Premios Gourmand son considerados como los “Óscares de los libros de cocina”.

“Tito y Lola y el Poder del Agua en la Cuenca del Canal de Panamá” cuenta otra aventura de Tito y Lola, ahora acompañados de Taka y Rocío, dos niños de la comunidad indígena Emberá Querá, quienes les muestran su cultura y cómo valoran el agua.

Juntos realizarán un mágico viaje que los ayuda a conocer la importancia del recurso hídrico y cómo se utiliza el agua que se almacena en los embalses del Canal para garantizar el funcionamiento de la vía interoceánica y, sobre todo, para abastecer a más de la mitad de la población del país, luego de someterla a un proceso de potabilización.

Lorena Fábrega, vicepresidenta de Comunicación e Imagen del Canal de Panamá opinó que “ampliar la comprensión sobre el agua que se produce en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá por medio de la ilustración y la narración siembra en la niñez una conciencia que los acompañará toda la vida. En este sentido, desde su publicación hemos llevado un sinnúmero de ejemplares de “Tito y Lola y el Poder del Agua en la Cuenca del Canal de Panamá” a nuestras giras nacionales de Casa Espacio Canal, para llevar un mensaje de sostenibilidad que impacta no solo al niño lector, sino también a su familia y su comunidad. Nos sentimos muy orgullosos de que el reconocimiento de Gourmand Awards muestre al mundo la sensibilidad de Panamá en torno al agua”.