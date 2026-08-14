Ligia Urroz rompe el silencio sobre el abuso

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026, la escritora mexicana-nicaragüense Ligia Urroz presentará su novela “Por mi gran culpa”, una obra inspirada en una revelación familiar que tardó cuatro décadas en transformar en ficción.

La historia parte del embarazo de su trastarabuela Josefa a manos de un obispo en el siglo XIX y aborda temas tabú como el poder clerical, el estigma social y los abusos de la Iglesia. “Pasaron 40 años para que me decidiera a escribir esta historia. Quise hablar del poder clerical, del abuso del clero, de la sociedad de las mujeres en el siglo XIX y de la culpa femenina”, explicó la autora sobre el proceso de creación.

A través de personajes con matices humanos complejos, Urroz busca confrontar los prejuicios históricos y las cargas que tradicionalmente se han impuesto sobre las mujeres. La obra, ambientada con una rigurosa investigación del lenguaje y la atmósfera de época, pretende invitar al lector a la reflexión sin caer en moralismos. “Escribir este libro fue hacerle justicia a mi trastarabuela Josefa y a toda su descendencia. Espero que sirva también para muchas mujeres que hoy siguen siendo abusadas o mancilladas por un abuso de poder”, destacó Urroz.

La autora reveló que esta obra forma parte de un proyecto literario de mayor escala. Con este libro, Urroz avanza en una trilogía dedicada a explorar la memoria y la identidad de Nicaragua, la cual inició con su novela Somoza. “Lo que quiero es que los personajes revelen la condición humana, que cada lector se sienta tocado por ellos y saque sus propios juicios de valor”, concluyó la escritora sobre las expectativas de su encuentro con el público panameño.