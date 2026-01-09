Lista de nominados a los Globos de Oro en las principales categorías

Estos son los nominados en las principales categorías de la 83ª edición de los Globos de Oro, que se entregarán este domingo."Una batalla tras otra" lidera todas las candidaturas, con nueve nominaciones, seguida por "Valor sentimental", con ocho, y "Pecadores", con siete.- Películas -Mejor película, drama"Frankenstein""Hamnet""Solo fue un accidente""El agente secreto""Valor sentimental""Pecadores"Mejor película, musical o comedia."Luna azul""Bugonia""Marty Supremo""No hay otra opción""Nueva vague""Una batalla tras otra"Mejor actor de dramaJoel Edgerton, "Sueños de trenes"Oscar Isaac, "Frankenstein"Dwayne Johnson, "La máquina: The Smashing Machine"Michael B. Jordan, "Pecadores"Wagner Moura, "El agente secreto"Jeremy Allen White, "Springsteen: Música de ninguna parte"Mejor actriz de dramaJessie Buckley, "Hamnet"Jennifer Lawrence, "Mátate, amor"Renate Reinsve, "Valor sentimental"Julia Roberts, "Cacería de brujas"Tessa Thompson, "Hedda"Eva Víctor, "Lo siento, cariño"Mejor actor musical o comediaTimothée Chalamet, "Marty Supremo"George Clooney, "Jay Kelly"Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"Ethan Hawke, "Luna azul"Lee Byung-hun, "No hay otra opción"Jesse Plemons, "Bugonia"Mejor actriz, musical o comediaRose Byrne, "Si tuviera piernas, te patearía"Cynthia Erivo, "Wicked: Por siempre"Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable"Chase Infiniti, "Una batalla tras otra"Amanda Seyfried, "El testamento de Ann Lee"Emma Stone, "Bugonia"Mejor actor de repartoBenicio Del Toro, "Una batalla tras otra"Jacob Elordi, "Frankenstein"Paul Mescal, "Hamnet"Sean Penn, "Una batalla tras otra"Adam Sandler, "Jay Kelly"Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"Mejor actriz de repartoEmily Blunt, "La máquina: The Smashing Machine"Elle Fanning, "Valor sentimental"Ariana Grande, "Wicked: Por siempre"Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental"Amy Madigan, "La hora de la desaparición"Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"Mejor direcciónPaul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"Ryan Coogler, "Pecadores"Guillermo del Toro, "Frankenstein"Jafar Panahi, "Solo fue un accidente"Joachim Trier, "Valor sentimental"Chloé Zhao, "Hamnet"Mejor película en lengua no inglesa"Solo fue un accidente" (Francia)"No hay otra opción" (Corea del Sur)"El agente secreto" (Brasil)"Valor sentimental" (Noruega)"Sirat" (España)"La voz de Hind Rajab" (Túnez)Mejor logro cinematográfico y en taquilla"Avatar: Fuego y ceniza""F1""Las guerreras del k-pop""Misión imposible: La sentencia final""Pecadores""La hora de la desaparición""Wicked: Por siempre""Zootopia 2"Mejor película animada"Arco""Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito""Elio""Las guerreras del k-pop""La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia""Zootopia 2"- Televisión -Mejor serie dramática"La diplomática""El Pitt""Pluribus""Ruptura""Caballos lentos""El Loto Blanco"Mejor actor de dramaSterling K. Brown, "Paraíso"Diego Luna, "Andor"Gary Oldman, "Caballos lentos"Mark Ruffalo, "Tarea"Adam Scott, "Separación"Noah Wyle, "El Pitt"Mejor actriz de dramaKathy Bates, "Matlock"Britt Lower, "Separación"Helen Mirren, "Mobland"Bella Ramsey, "El último de nosotros"Keri Russell, "La diplomática"Rhea Seehorn, "Pluribus"Mejor serie musical o de comediaEscuela Primaria Abbott"El oso""Hacks""Nadie quiere esto""Solo asesinatos en el edificio""El estudio"Mejor actor musical o comediaAdam Brody, "Nadie quiere esto"Steve Martin, "Solo asesinatos en el edificio"Glen Powell, "Chad Powers"Seth Rogen, "El estudio"Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"Jeremy Allen White, "El oso"Mejor actriz, musical o comediaKristen Bell, "Nadie quiere esto"Ayo Edebiri, "El oso"Selena Gomez, "Solo asesinatos en el edificio"Natasha Lyonne, "Cara de póquer"Jenna Ortega, "Merlina"Jean Smart, "Hacks"Mejor miniserie o película para TV"Adolescencia""Todo es culpa suya""La bestia en mí""Espejo negro""Morir de placer""La novia"Mejor actor, miniserie o película para TVJacob Elordi, "El angosto camino al norte profundo"Paul Giamatti, "Espejo negro"Stephen Graham, "Adolescencia"Charlie Hunnam, "Monster: La historia de Ed Gein"Jude Law, "Conejo negro"Matthew Rhys, "La bestia en mí"Mejor actriz, miniserie o película para TVClaire Danes, "La bestia en mí"Rashida Jones, "Black Mirror"Amanda Seyfried, "Río largo y brillante"Sarah Snook, "Todo es culpa suya"Michelle Williams, "Morir de placer"Robin Wright, "La novia"- Películas con más nominaciones -"Una batalla tras otra" – 9"Valor sentimental" – 8"Pecadores" – 7"Hamnet" – 6"Frankenstein" – 5"Wicked: Por siempre" – 5