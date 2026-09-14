Llegan los Emmy con “Widow’s Bay” y “The Pitt” a la cabeza

La gala de los Emmy, la noche más importante de la televisión estadounidense, se celebra este lunes en Los Ángeles con la comedia de terror “La maldición de Widow’s Bay” y el drama hospitalario “The Pitt” como favoritos.

Protagonizada por Matthew Rhys y creada por Katie Dippold, “Widow’s Bay” ya conquistó ocho estatuillas la semana pasada en los Emmys creativos, donde se entrega la mayor parte de los más de cien premios de la Academia de la Televisión.

“La gente simplemente ama la serie”, dijo a AFP Christopher Rosen, editor adjunto de la publicación The Ankler.

Ambientada en una ficticia isla maldita de la costa este de Estados Unidos, la temporada inaugural del programa se llevó el Emmy al mejor casting, además de varios premios técnicos en los Emmys creativos.

Esto coloca al éxito de Apple TV, con 19 nominaciones en total, como favorito a mejor comedia del año.

Rosen vaticina que el programa podría darle además su primer Emmy en comedia al galés Matthew Rhys (quien también compite como actor por la miniserie “La bestia en mí”), así como estatuillas a sus candidatos a reparto Kate O’Flynn, que interpreta a la excéntrica Patricia, y a Stephen Root, en el papel de Wyck, el rival convertido en aliado del alcalde Loftis (Rhys).

Para el especialista, aunque siempre hay espacio para las sorpresas, se espera que “Widow’s Bay” arrase sobre competidores como “Hacks”.

A pesar de llegar con 24 nominaciones, “Hacks” podría despedirse con apenas una estatuilla: la de mejor actriz de comedia para su protagonista Jean Smart, opinó Rosen.

“Es una gran forma de honrar la última temporada de ‘Hacks’. Ella nunca ha perdido con este rol. No veo por qué perdería con la última temporada cuando tuvo aún más trabajo para desarrollar”, comentó.

Si gana, Smart, de 75 años, conquistaría cinco premios por cinco temporadas en la piel de Deborah Vance, una comediante, actriz, madre y empresaria de armas tomar que lo ha vivido todo en su carrera de décadas en la industria del entretenimiento.

- Sin chance a sorpresas en drama -

“The Pitt”, la aclamada serie de HBO Max que sigue los angustiantes vaivenes de una sala de emergencias en Pensilvania, despunta en la categoría dramática.

El programa, al frente con 25 nominaciones, debutó el año pasado en la premiación con cinco estatuillas.

“Y le está yendo mejor este año”, acotó Rosen.

“The Pitt” ganó cuatro premios la semana pasada en los Emmys creativos, incluido mejor casting en su rubro.

Y puede repetir este lunes, con Noah Wyle como favorito a conquistar su segundo Emmy como mejor actor dramático, y siete de sus colegas dominando las categorías de reparto.

El Emmy para mejor actriz dramática (donde “The Pitt” no compite) está entre Rhea Seehorn, por “Pluribus”, y Keri Russell, con “La diplomática”, opinó el analista.

En el campo de las miniseries, resalta “DTF St. Louis”, la comedia negra de HBO sobre un triángulo amoroso formado por personas en una crisis de mediana edad.

Para Rosen, la serie “tomó a la audiencia por sorpresa” y debe romper la racha de tres victorias consecutivas de Netflix, que compite con la segunda temporada de “Bronca”, que aborda el conflicto generacional a través de dos matrimonios atrapados en las dinámicas de un country club de California.

“DTF St. Louis”, escrita por Steve Conrad, se llevó seis estatuillas el fin de semana, incluidas las de sus actores de reparto Linda Cardellini y David Harbour.

Los Emmys creativos le dieron una estatuilla póstuma al fallecido actor y director Rob Reiner por una participación en “El Oso”, así como un récord de siete premios al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del puertorriqueño Bad Bunny.

La 78ª entrega de los Emmy, presentada por Mariska Hargitay (“La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales”), traerá un homenaje a la leyenda del country Dolly Parton, fallecida en agosto.