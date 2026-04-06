Cultura

Llevará su “Saloma” al Festival de Cine

Llevará su “Saloma” al Festival de Cine
Cortesía | Una de las escenas del documental “Saloma”, del cineasta panameño Miguel González, en el cual retrata sus raíces y rinde homenaje a la gente del campo.
Llevará su “Saloma” al Festival de Cine
ML | Escena de documental.
Llevará su “Saloma” al Festival de Cine
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Llevará su “Saloma” al Festival de Cine
Zulema Emanuel
06 de abril de 2026

El cineasta panameño Miguel González presentará su documental “Saloma” en la 15.ª edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF), que se celebrará del 9 al 12 de abril.

La obra nace de una búsqueda personal tras el fallecimiento de su abuela, al darse cuenta de que no conservaba fotos de ella en el campo, lo que lo llevó a recorrer Azuero, Chiriquí y la ciudad para reconstruir su propia memoria y la del sector agropecuario.

Para González, el título del filme encierra un significado profundo que va más allá de lo musical: “Saloma es como un grito de nostalgia; es un grito de cuando extrañamos el terruño o incluso cuando extrañamos un amor”. El director explica que la película funciona como una elegía sobre la tierra, capturando la esencia de una herencia viva que reside en nuestros abuelos y en la identidad misma que lucha por sobrevivir ante la modernización.

Durante el rodaje, el cineasta priorizó la conexión humana sobre la técnica para lograr que los protagonistas narraran sus historias. “Yo soy de los que creo que uno no debe presentarse como cineasta, sino como un ser humano, que también tiene conflictos y necesidades”, afirmó González, quien destaca que el cine es la herramienta más potente para retratar la memoria colectiva y permitir que el espectador reflexione sobre su propio arraigo.

Estreno en el IFF Panamá

ml | “Saloma” tendrá su estreno el 11 de abril en el Teatro Nacional a las 12:30 p.m., con una segunda función el 12 de abril a la misma hora en la Ciudad de las Artes. Miguel González, quien ya fue reconocido en el IFF Panamá 2016 por su obra “A la deriva”, invita al público a reconectarse con sus raíces a través de esta “fiesta del cine” que busca mirar hacia adentro de nuestra propia idiosincrasia.

Datos Biográficos

Miguel González es un cineasta panameño con más de 15 años de experiencia en la industria audiovisual. Su trabajo se centra en el cine documental.

Egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba.

Dirigió y produjo el largometraje “A la Deriva”, reconocido como “Cineasta del Año” en el IFF Panamá 2016.

Fue productor y director de fotografía de “Mi Símbolo es Anayansi”, donde también participó como guionista.

Tags:
Festival de Cine
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