Llevará su “Saloma” al Festival de Cine

El cineasta panameño Miguel González presentará su documental “Saloma” en la 15.ª edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF), que se celebrará del 9 al 12 de abril.

La obra nace de una búsqueda personal tras el fallecimiento de su abuela, al darse cuenta de que no conservaba fotos de ella en el campo, lo que lo llevó a recorrer Azuero, Chiriquí y la ciudad para reconstruir su propia memoria y la del sector agropecuario.

Para González, el título del filme encierra un significado profundo que va más allá de lo musical: “Saloma es como un grito de nostalgia; es un grito de cuando extrañamos el terruño o incluso cuando extrañamos un amor”. El director explica que la película funciona como una elegía sobre la tierra, capturando la esencia de una herencia viva que reside en nuestros abuelos y en la identidad misma que lucha por sobrevivir ante la modernización.

Durante el rodaje, el cineasta priorizó la conexión humana sobre la técnica para lograr que los protagonistas narraran sus historias. “Yo soy de los que creo que uno no debe presentarse como cineasta, sino como un ser humano, que también tiene conflictos y necesidades”, afirmó González, quien destaca que el cine es la herramienta más potente para retratar la memoria colectiva y permitir que el espectador reflexione sobre su propio arraigo.